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За нарушение прав украинских военнопленных моряков объявили подозрение

За нарушение прав украинских военнопленных моряков объявили подозрение

Киев  •  УНН

 • 8747 просмотра

КИЕВ. 27 февраля. УНН. Прокуратура Крыма сообщила о подозрении "судьям" и "прокурорам" за нарушение прав украинских военнопленных моряков. Об этом заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов на Международном форуме "Оккупированный Крым: 5 лет сопротивления", передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокарутры АРК.

"Сегодня, 27 февраля 2019 года, прокуратура АР Крым сообщила о подозрении пяти представителям так называемых судебных и правоохранительных органов государства-оккупанта в совершении преступления, предусмотренного ст. 438 Уголовного кодекса Украины по факту нарушения законов и обычаев войны относительно военнопленных - украинских моряков", - заявили в пресс-службе, ссылаясь на слова Мамедова.

По данным прокуратуры, 25 ноября 2018 года представители ФСБ РФ захватили в плен экипаж катеров ВМС ВСУ "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу". После этого, так называемым "ФСБ по Республике Крым" начато в отношении членов экипажа уголовное дело по факту "незаконного пересечения государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 УК РФ.

27 ноября 2018 года и 28 ноября 2018 года так называемый Киевский районный суд г. Симферополя и Керченский городской суд избрал 24 военнопленным меры пресечения в виде содержания под стражей до 25 января 2019 года. Всех моряков поместили в Симферопольское СИЗО, в том числе трех раненых, выписанных из больницы в городе Керчь. Всех военнопленных незаконно перевезли из Крыма в Москву, где 21 человека поместили в СИЗО "Лефортово" и 3 раненых - в СИЗО "Матросская тишина", отметили в ведомстве.

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"Военнопленных держат в камерах с обычными заключенными в тюремной одежде, их военную форму забрали. Таким образом, представители так называемых правоохранительных органов государства-оккупанта нарушили право военнопленных - членов экипажа катеров ВМС ВС Украины "Бердянск", "Никополь" и рейдового буксира "Яны Капу", взятых в плен 25.11.2018 в Черном море, на беспристрастное и нормальное судопроизводство, что является серьезным нарушением законов и обычаев войны согласно ст. 130 Женевской конвенции об обращении с военнопленными 1949 г. (Третья Женевская конвенция), путем совершения действий, направленных на привлечение последних к уголовной ответственности за преступление, которое они не совершали, а именно "незаконное пересечение государственной границы РФ" по ч. 3 ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)", - заявили в прокуратуре.

По словам прокурора Крыма, украинские военные моряки имеют статус военнопленных согласно ст. 4 Конвенции об обращении с военнопленными, 1949 г. (Третья Женевская конвенция) и подпадают под ее защиту.

"Подозреваемые, которые в нарушение законов Украины и международного права войны задержали и судили украинских моряков - бывшие украинские судьи и прокуроры. Они не только предали свою страну и начали обслуживать государство-оккупанта, но и совершили военное преступление, не имеющее срока давности, за ним не предусмотрена амнистия и за который будут преследовать во всем цивилизованном мире. И сегодня мы сделали первый шаг к обеспечению неотвратимости наказания в этом деле", - добавил Мамедов.

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Как сообщал УНН, прокуратура АР Крым начала досудебное расследование по факту нарушения оккупационными властями законов и обычаев войны в отношении военнопленных моряков ВМС Украины.

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