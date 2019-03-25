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За нарушение порядка въезда на ВОТ Украины и выезда из нее составлен 800 админпротоколов

Киев • УНН

 • 7460 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Всего с начала года зафиксировано более 1000 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. В прошлом году это количество составляло почти 2,2 тысячи. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

За нарушение порядка въезда на ВОТ Украины и выезда из нее составлен 800 админпротоколов

Отметим, что в настоящее время пограничники всего выделили более 3 тысяч таких граждан, а информация о них аккумулируется и используется, как дополнительная, при осуществлении пограничного контроля и принятия правового решения.

Всего с начала года зафиксировано более 1000 фактов нарушения лицами порядка въезда/выезда в/из временно оккупированных территорий. В прошлом году это количество составляло почти 2,2 тысячи.

За нарушение порядка въезда на ВОТ Украины и выезда из нее составлен 800 админпротоколов. Кроме того, за это правонарушение 310 иностранцам отказано в пересечении государственной границы, а в отношении почти 240 - принято решение о запрете въезда в Украину.

Как сообщал УНН, в Украине не пропустили российскую видеоблогерку Анастасию Ивлееву из-за незаконного посещения Крыма.

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