В Україну не пропустили Івлєєву

"Зокрема, сьогодні в Україну не пропустили громадянку Росії Анастасію Івлєєву, яка є відеоблогером та телеведучою. Жінка прилетіла в Київ рейсом з Мінська. У ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що мандрівниця перебувала в АР Крим у 2017 році. З її пояснень – на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території РФ авіаційним транспортом. Через порушення законів України громадянці РФ проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки та відмовлено в перетині кордону", - повідомили прикордонники.



Як повідомляв УНН, перетин лінії зіткнення за тиждень заборонили близько 130 людям