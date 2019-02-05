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В Україну не пропустили Івлєєву

В Україну не пропустили Івлєєву

Київ • УНН

 • 10270 перегляди

КИЇВ. 5 лютого. УНН. В Україну не пропустили російську відеоблогерку Анастасію Івлєєву через незаконне відвідування Криму. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ. 

"Зокрема, сьогодні в Україну не пропустили громадянку Росії Анастасію Івлєєву, яка є відеоблогером та телеведучою. Жінка прилетіла в Київ рейсом з Мінська. У ході прикордонного контролю співробітники Держприкордонслужби з’ясували, що мандрівниця перебувала в АР Крим у 2017 році. З її пояснень – на півострів вона їздила відпочивати і потрапила з території РФ авіаційним транспортом. Через порушення законів України громадянці РФ проставлено заборону в'їзду в Україну терміном на 3 роки та відмовлено в перетині кордону", - повідомили прикордонники. 

Як повідомляв УНН, перетин лінії зіткнення за тиждень заборонили близько 130 людям

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