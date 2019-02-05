В Украине не пропустили Ивлееву

"В частности, сегодня в Украине не пропустили гражданку России Анастасию Ивлееву, которая является видеоблоггером и телеведущей. Женщина прилетела в Киев рейсом из Минска. В ходе пограничного контроля сотрудники Госпогранслужбы выяснили, что путешественница находилась в АР Крым в 2017 году. С ее объяснений - на полуостров она ездила отдыхать и попала с территории РФ авиационным транспортом. Из-за нарушения законов Украины гражданке РФ проставлен запрет въезда в Украину сроком на 3 года и отказано в пересечении границы", - сообщили пограничники.



Как сообщал УНН, пересечение линии соприкосновения за неделю запретили около 130 людям.