За порушення порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї складено 800 адмінпротоколів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Загалом з початку року зафіксовано понад 1 тисячу фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. Минулого року ця кількість становила майже 2,2 тисячі. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Відмітимо, що на цей час прикордонники всього виокремили більше 3 тисяч таких громадян, а інформація про них акумулюється і використовується, як додаткова, під час здійснення прикордонного контролю та прийняття правового рішення.
Загалом з початку року зафіксовано понад 1 тисячу фактів порушення особами порядку в’їзду/виїзду з/до тимчасово окупованих територій. Минулого року ця кількість становила майже 2,2 тисячі.
За порушення порядку в’їзду на ТОТ України та виїзду з неї складено 800 адмінпротоколів. Крім того, за це правопорушення 310 іноземцям відмовлено у перетинанні державного кордону, а відносно майже 240 – прийнято рішення про заборону в’їзду в Україну.
Як повідомляв УНН, в Україну не пропустили російську відеоблогерку Анастасію Івлєєву через незаконне відвідування Криму.