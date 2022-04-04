За предыдущие сутки воздушные силы Украины сбили 6 вражеских целей

Цитата

"Пока весь мир сочувствует Украине из-за массовых убийств под Киевом и еще думает, передавать или нет Украине оружие для защиты неба и самого дорогого, что у нас есть-жизнь, Воздушные Силы ВС Украины делают свое дело и уничтожают врага в воздухе!"- говорится в сообщении.

Детали

3 апреля зенитные ракетные войска Воздушных Сил уничтожили:

- 2 Крылатые ракеты{ 33

- 1 Вертолет 33

- 2 Самолеты (Су-34 и Су535; 33

- 1 Самолет-ретранслятор Ил-22 (воздушный пункт управления).

Из перехваченного радиообмена оккупантов стало известно, что у последнего самолета повреждение, разгерметизирована кабина и пилоты запросили аварийную посадку на аэродроме Ростова.

Напомним

Донетчина: за предыдущие сутки от обстрелов рашистов ранены 5 гражданских лиц.