Донеччина: за попередню добу від обстрілів рашистів поранені 5 цивільних осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Голова Донецької ОДА Павло Кириленко у своєму Telegram-каналі повідомив про кількість поранених від обстрілів окупантів за попередню добу. Про це інформує УНН.
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"За 3 квітня росіяни поранили ще 5 мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 в Георгіївці і 1 у Мар'їнці", - йдеться у повідомленні.
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Зі слів Кириленка вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
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