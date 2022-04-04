Донеччина: за попередню добу від обстрілів рашистів поранені 5 цивільних осіб

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"За 3 квітня росіяни поранили ще 5 мешканців Донеччини: 2 в Авдіївці, 2 в Георгіївці і 1 у Мар'їнці", - йдеться у повідомленні.

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Зі слів Кириленка вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого та 1 пораненого у Маріуполі, але точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.

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