Донетчина: за предыдущие сутки от обстрелов рашистов ранены 5 гражданских лиц
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко в своем Telegram-канале сообщил о количестве раненых от обстрелов оккупантов за предыдущие сутки. Об этом информирует УНН.
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"3 апреля россияне ранили еще 5 жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 2 в Георгиевке и 1 в Марьинке", - говорится в сообщении.
Детали
Из слов Кириленко удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 1 раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.
Напомним
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