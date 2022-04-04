Донетчина: за предыдущие сутки от обстрелов рашистов ранены 5 гражданских лиц

Цитата

"3 апреля россияне ранили еще 5 жителей Донетчины: 2 в Авдеевке, 2 в Георгиевке и 1 в Марьинке", - говорится в сообщении.

Детали

Из слов Кириленко удалось уточнить информацию о 1 погибшем и 1 раненого в Мариуполе, но точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Напомним

Оккупанты нанесли ракетный удар по Василькову: есть раненые.