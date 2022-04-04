За попередню добу Повітряні сили України збили 6 ворожих цілей

Цитата

"Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні Сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі!" - йдетьс у повідомленні.

Деталі

3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили:

- 2 крилаті ракети;

- 1 вертоліт;

- 2 літаки (Су-34 та Су-35);

- 1 літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).

Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в останнього літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.

Нагадаємо

Донеччина: за попередню добу від обстрілів рашистів поранені 5 цивільних осіб.