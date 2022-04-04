За попередню добу Повітряні сили України збили 6 ворожих цілей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про збиття 6-х цілей ворога в небі над Україною. Про це інформує УНН.
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"Поки весь світ співчуває Україні через масові вбивства під Києвом і ще думає, передавати чи ні Україні зброю для захисту неба і найдорожчого, що у нас є – життя, Повітряні Сили ЗС України роблять свою справу і нищать ворога у повітрі!" - йдетьс у повідомленні.
Деталі
3 квітня зенітні ракетні війська Повітряних Сил знищили:
- 2 крилаті ракети;
- 1 вертоліт;
- 2 літаки (Су-34 та Су-35);
- 1 літак-ретранслятор Іл-22 (повітряний пункт управління).
Із перехопленого радіообміну окупантів стало відомо, що в останнього літака пошкодження, розгерметизовано кабіну і пілоти запросили аварійну посадку на аеродромі Ростова.
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