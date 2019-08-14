За два недели в Украине произошло почти 60 лесных пожаров
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. За два недели в Украине зафиксировано почти 60 лесных пожаров в лесах, находящихся в пользовании предприятий Гослесагентства. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Гослесагентства в ответ на запрос.
Так, по состоянию на 8 августа 2019 в лесах Гослесагентства произошло 652 пожара на общей площади 648,7 гектаров.
Кроме того, отмечается, что наибольшее количество лесных пожаров произошло в Херсонской области -126 и Черниговской области - 75. Меньше всего пожаров произошло в Винницкой и Черновицкой областях по 1.
Как сообщалось ранее, по состоянию на 24 июля 2019 в лесах Гослесагентства произошло 596 пожаров на общей площади 619,2 гектаров.