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За понад два тижні в Україні сталося майже 60 лісових пожеж

За понад два тижні в Україні сталося майже 60 лісових пожеж

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. За понад два тижні в Україні зафіксовано майже 60 лісових пожеж у лісах, які перебувають у користуванні підприємств Держлісагентства. Про це УНН повідомили у прес-службі Держлісагентства у відповідь на запит.

Так, станом на 8 серпня 2019 року в лісах Держлісагенства сталося 652 пожежі на загальній площі 648,7 гектарів.

Окрім того, зазначається, що найбільша кількість лісових пожеж сталася у Херсонській області –126 та Чернігівській області – 75. Найменше пожеж сталося у Вінницькій та Чернівецькій областях по 1.

Як повідомлялося раніше, станом на 24 липня 2019 в лісах Держлісагенства сталося 596 пожеж на загальній площі 619,2 гектарів.

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