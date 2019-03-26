За избиение курсанта академии МВД два человека получили приговоры

Так, в конце августа 2018 года курсант, будучи рядовым полиции при исполнении служебных обязанностей, проходя мимо остановки возле станции метро "Лесная" увидел, как двое злоумышленников, прижав человека к забору, наносили ему удары.

Курсант подошел к мужчинам и, представившись работником полиции, попросил прекратить противоправные действия. Нападавшие в свою очередь начали нецензурно выражаться и наносить милиционеру удары по голове.

Приговором Деснянского райсуда столицы одного из злоумышленников признано виновным по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины и приговорено к 1 году 6 месяцам лишения свободы. Другого признано виновным по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа) и приговорено к 3 месяцам ареста.



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