В Луганській області засудили чоловіка за зберігання боєприпасів та наркотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Луганській області засуджено до 3 років і 6 місяців чоловіка за зберігання боєприпасів та наркотиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
"Наразі вироком Сватівського районного суду Луганської області 32-річного чоловіка визнано винним у вчиненні злочинів та засуджено до 3 років 6 місяців позбавлення волі (за незаконне придбання та зберігання наркотичного засобу без мети збуту та незаконне придбання, зберігання та носіння боєприпасів – ред.)", - йдеться в повідомлення.
Встановлено що у травні 2017 року раніше судимий чоловік незаконно придбав та надалі зберігав для власного вживання без мети збуту майже 10 грамів канабісу. Також, під час затримання у зловмисника виявили 27 військових набоїв придатних для стрільби та бойову гранату РГД-5, які останній незаконно придбав та зберігав без установлено законом дозволу.
Нагадаємо, колишнього військового підозрюють у незаконному зберіганні боєприпасів, ввезених із зони операції Об'єднаних сил.