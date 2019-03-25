В Луганской области осудили мужчину за хранение боеприпасов и наркотиков

"Сейчас приговором Сватовского районного суда Луганской области 32-летний мужчина признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (за незаконное приобретение и хранение наркотического средства без цели сбыта и незаконное приобретение, хранение и ношение боеприпасов - ред.)" , - говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2017 года ранее судимый мужчина незаконно приобрел и в дальнейшем хранил для собственного употребления без цели сбыта почти 10 граммов каннабиса. Также, во время задержания у злоумышленника обнаружили 27 военных патронов пригодных для стрельбы и боевую гранату РГД-5, которые последний незаконно приобрел и хранил без установленого законом разрешения.

Напомним, бывшего военного подозревают в незаконном хранении боеприпасов, ввозимых из зоны операции Объединенных сил.