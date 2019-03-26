За побиття курсанта академії МВС два чоловіка отримали вироки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Засуджено двох зловмисників, які через зауваження побили поліцейського-курсанта Національної академії внутрішніх справ. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
Так, наприкінці серпня 2018 року курсант, будучи рядовим поліції при виконанні службових обов’язків, проходячи повз зупинку біля станції метро "Лісова" побачив, як двоє зловмисників, притиснувши чоловіка до паркану, наносили йому удари.
Курсант підійшов до чоловіків та, представившись працівником поліції, попросив припинити протиправні дії. Нападники у свою чергу почали нецензурно висловлюватися та наносити правоохоронцю удари по голові.
Вироком Деснянського райсуду столиці одного із зловмисників визнано винним за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України та засуджено до 1 року 6 місяців позбавлення волі. Іншого визнано винним за ч. 2 ст. 342 КК України (опір працівникові правоохоронного органу) та засуджено до 3 місяців арешту.
Як повідомляв УНН, в Луганській області засудили чоловіка за зберігання боєприпасів та наркотиків.