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За полгода в разрешении на книги с РФ отказали почти 200 раз

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. За полгода действия закона об ограничении доступа на украинский рынок иностранной печатной продукции антиукраинского содержания, который ввел разрешительную систему на ввоз печатной продукции из государства-агрессора, количество названий российских книг на украинском рынке уменьшилась в шесть раз, в выдаче разрешений на книги из России предоставлено 197 отказов. Об этом в своем видеоблоге рассказал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко, передает УНН.

"После введения разрешительной системы только 7700 названий российских книг получили разрешения на ввоз в Украину, тогда как в прошлом году в Украину было ввезено около 50 тысяч. В денежном эквиваленте стоимость ввозимых российских книг вряд ли будет превышать полтора миллиона долларов, хотя до начала вторжения России в Украине литературы ввозилось более чем 30 млн долларов в год. Поток пропагандистского хлама надо было остановить", - сказал В.Кириленко.

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По его словам, в соответствии с новым законом предоставлено 197 отказов в выдаче разрешений на книги из России.

"177 отказов - из-за формальностей с документами, 20 отказов предоставлено из-за антиукраинского содержания. Импортеры начали ответственно относиться к распространению русских книг", - отметил В.Кириленко.

Он также добавил, что закон создал новые возможности для наших издателей.

"Сейчас в Украине есть огромный запрос на украинский перевод с европейских языков. Издатели печатают литературу в Украине, на украинском языке, создают рабочие места, платят налоги", - подчеркнул вице-премьер.

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Кроме того, Вячеслав Кириленко сообщил, что на днях вступил в силу приказ Госкомтелерадио Об утверждении Порядка наложения Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины административно-хозяйственных штрафов, который вводит в действие еще одну норму вышеупомянутого закона.

"Литература из государства-агрессора, которая распространяется нелегально в магазинах или на рынках, теперь будет изыматься по закону, а распространитель попадать под штрафные санкции - штраф составляет 10 минимальных заработных плат - это 32 тысячи грн, а при повторных случаях субъект предпринимательской деятельности получит штраф уже в 50 минимальных зарплат - это 160 тысяч грн, поэтому распространять контрабандную книжной продукции из России станет не только аморально, но и экономически невыгодно", - отметил В.Кириленко.

Как сообщал УНН, Президент ограничил доступ на украинский рынок книг из России.

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