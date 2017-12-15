За півроку у дозволі на книжки з РФ відмовили майже 200 разів

"Після запровадження дозвільної системи лише 7700 назв російських книжок отримали дозволи на ввезення в Україну, тоді як минулого року в Україну завезено близько 50 тисяч. У грошовому еквіваленті вартість ввезених російських книжок навряд чи перевищуватиме півтора мільйона доларів, хоча до початку вторгнення Росії в Україну літератури ввозилось на понад 30 млн доларів на рік. Потік пропагандистського мотлоху треба було зупинити", - сказав В.Кириленко.

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За його словами, відповідно до нового закону надано 197 відмов у видачі дозволів на книжки з Росії.

"177 відмов - через формальності з документами, 20 відмов надано через антиукраїнський зміст. Імпортери почали відповідально ставитись до поширення російських книг", - вказав В.Кириленко.

Він також додав, що закон створив нові можливості для наших видавців.

"Зараз в Україні є величезний запит на український переклад з європейських мов. Видавці друкують літературу в Україні, українською мовою, створюють робочі місця,сплачують податки", - наголосив віце-прем’єр.

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Крім того, В’ячеслав Кириленко повідомив, що цими днями набув чинності наказ Держкомтелерадіо Про затвердження Порядку накладення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України адміністративно-господарських штрафів, котрий вводить в дію ще одну норму вищезгаданого закону.

"Література з держави-агресора, що поширюється нелегально в книгарнях чи на ринках, тепер буде вилучатись згідно з законом, а поширювач потраплятиме під штрафні санкції - штраф становить 10 мінімальних заробітних плат – це 32 тисячі грн, а при повторних випадках суб’єкт підприємницької діяльності отримає штраф уже в 50 мінімальних зарплат – це 160 тисяч грн, тому поширювати контрабандну книжкову продукцію з Росії стане не лише аморально, а й економічно невигідно", - наголосив В.Кириленко.

Як повідомляв УНН, Президент обмежив доступ на український ринок книжок з Росії.