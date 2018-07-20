За полугодие в суд направлены 161 производство относительно ОПГ - Аброськин

Он добавил, что в прошлом году таких производств было 109. В то же время за первые шесть месяцев этого года раскрыто 703 умышленных убийства и 855 разбойных нападений.

По словам Вячеслава Аброськина, в условиях сложного социально-экономического положения и боевых действий на востоке государства Нацполиции удалось кардинально изменить подходы в борьбе с преступностью. В частности, есть определенные достижения в работе блока криминальной полиции.

"В этом году раскрыто почти 101 000 преступлений, в том числе 36 000 - тяжких и особо тяжких. По отдельным направлениям нам удалось достичь лучших результатов за последние пять лет", - сообщил Вячеслав Аброськин.

Напомним, полицейские Украины и Турции договорились о совместном противодействии организованным преступным группам.