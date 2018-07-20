За півріччя до суду направлено 161 провадження відносно ОЗГ – Аброськін
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. За перше півріччя 2018 року Національна поліція направила до суду 161 кримінальне провадження щодо озброєних злочинних групувань (ОЗГ). Про це повідомив перший заступник голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін під час робочої наради, з посиланням на прес-службу Нацполіції передає УНН.
Він додав, що минулого року таких проваджень було 109. Водночас за перші шість місяців цього року розкрито 703 умисних вбивства та 855 розбійних нападів.
За словами В’ячеслава Аброськіна, в умовах складного соціально-економічного стану та бойових дій на сході держави Нацполіції вдалося кардинально змінити підходи у боротьбі зі злочинністю. Зокрема, є певні досягнення у роботі блоку кримінальної поліції.
“У цьому році розкрито майже 101 тисячу злочинів, серед них 36 тисяч — тяжких і особливо тяжких. За окремими напрямами нам вдалося досягти найкращих результатів за останні п’ять років” , - повідомив В’ячеслав Аброськін.
Нагадаємо, поліцейські України та Туреччини домовилися про спільну протидію організованим злочинним групам.