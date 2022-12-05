За первые выходные декабря под Киевом и в области произошло более 110 ДТП

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"За выходные (в Киевской области – ред.) произошло 97 ДТП без пострадавших и 18 ДТП с пострадавшими”, – сообщили в пресс-службе.

В патрульной полиции Киева сообщили журналисту УНН, что известно о 4 ДТП с травмированными за минувшие выходные, 3-4 декабря.

«Пока известно, что за выходные заявлено 4 ДТП с травмированными», - сказали в пресс-службе.

Дополнение

Глава Нацполиции Игорь Клименко сообщал, что с 23 по 30 ноября из-за усиленной работы полиции на фоне отключений света количество ДТП уменьшилось на 13%. На 22% меньше автопроисшествий, в которых травмировались люди. На 5% стало меньше смертей на дорогах.