За перші вихідні грудня під Києвом та в області сталося понад 110 ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У Київській області за минулі вихідні, 3-4 грудня, сталося 115 дорожньо-транспортних пригод. Про це журналісту УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Київської області.
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"За вихідні (на Київщині – ред.) сталося 97 ДТП без потерпілих та 18 ДТП з потерпілими”, – повідомили у пресслужбі.
У патрульній поліції Києва повідомили журналісту УНН, що відомо про 4 ДТП з травмованими за минулі вихідні, 3-4 грудня.
«Поки наразі відомо, що за вихідні заявлено 4 ДТП з травмованими», - сказали в пресслужбі.
Доповнення
Голова Нацполіції Ігор Клименко повідомляв, що з 23 до 30 листопада через посилену роботу поліції на тлі відключень світла кількість ДТП зменшилась на 13%. На 22% менше було автопригод, у яких травмувалися люди. На 5% поменшало смертей на дорогах.