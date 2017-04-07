За первые три месяца доходы Пенсионного фонда выросли на 37% - Минсоцполитики

“По состоянию на 1 апреля 2017 доходы Государственного бюджета выросли на 39%, а доходы Пенсионного фонда — на 37%. Теперь мы накапливаем финансовый ресурс для проведения полномасштабной пенсионной реформы”, — отметил он.

“Для того, чтобы реформа была популярной, она должна сопровождаться повышением уровня пенсионного обеспечения. А для этого нужен ресурс”, — подчеркнул А.Рева.