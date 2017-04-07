За первые три месяца доходы Пенсионного фонда выросли на 37% - Минсоцполитики
Киев • УНН
КИЕВ. 7 апреля. УНН. С начала года доходы государственного бюджета выросли на 39%, а Пенсионный фонд — на 37%. Об этом в эфире телеканала “1 + 1” заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает УНН.
“По состоянию на 1 апреля 2017 доходы Государственного бюджета выросли на 39%, а доходы Пенсионного фонда — на 37%. Теперь мы накапливаем финансовый ресурс для проведения полномасштабной пенсионной реформы”, — отметил он.
“Для того, чтобы реформа была популярной, она должна сопровождаться повышением уровня пенсионного обеспечения. А для этого нужен ресурс”, — подчеркнул А.Рева.