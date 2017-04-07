За перші три місяці доходи Пенсійного фонду зросли на 37% - Мінсоцполітики
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. З початку року доходи Державного бюджету зросли на 39%, а Пенсійного фонду — на 37%. Про це в ефірі телеканалу “1+1” заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає УНН.
“Станом на перше квітня 2017 року доходи Державного бюджету зросли на 39%, а доходи Пенсійного фонду — на 37%. Тепер ми накопичуємо фінансовий ресурс для проведення повномаштабної пенсійної реформи”, — зазначив він.
“Для того, щоб реформа була популярною, вона повинна супроводжуватися підвищенням рівня пенсійного забезпеченням. А для цього потрібен ресурс”, — підкреслив А.Рева.