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За период полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 468 детей

За период полномасштабного вторжения россияне убили по меньшей мере 468 детей

Киев • УНН

 • 632651 просмотра

КИЕВ. 9 апреля. УНН. По меньшей мере 1415 детей пострадало с начала полномасштабного вторжения рф в Украину, 468 из них убитыми. Цифры растут ежедневно. Только за 8-9 апреля один ребенок убит и один ранен в результате ракетного обстрела, пишет УНН со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

По состоянию на утро 9 апреля 2023 года более 1415 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 468 детей погибли и более 947 получили ранения различной степени тяжести. Эти цифры не окончательные.

Цитата

"Продолжается работа по их установлению в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях, - говорится в сообщении в Telegram.

Детали

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 449, Харьковской - 275, Киевской - 127, Херсонской - 94, Запорожской - 89, Николаевской - 85, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 66.

9 апреля враг осуществили ракетный обстрел города Запорожья. Одна ракета попала в частный жилой дом, что привело к его разрушению и гибели 11-летней девочки.

8 апреля в результате обстрела оккупантами г. Торецк Донецкой области получил ранения 15-летний парень.

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