За період повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 468 дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Щонайменше 1415 дітей постраждало з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, 468 з них вбитими. Цифри ростуть щодня. Тільки за 8-9 квітня одну дитину вбито і одну поранено внаслідок ракетного обстрілу, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.
Станом на ранок 9 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні.
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"Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні у Telegram.
Деталі
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.
9 квітня ворог здійснив ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11- річної дівчинки.
8 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Торецьк Донецької області отримав поранення 15-річний хлопець.
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