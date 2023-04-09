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За період повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 468 дітей

За період повномасштабного вторгнення росіяни вбили щонайменше 468 дітей

Київ • УНН

 • 632652 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Щонайменше 1415 дітей постраждало з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, 468 з них вбитими. Цифри ростуть щодня. Тільки за 8-9 квітня одну дитину вбито і одну поранено внаслідок ракетного обстрілу, пише УНН з посиланням на Офіс Генерального прокурора України.

Станом на ранок 9 квітня 2023 року більше ніж 1415 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії рф. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 468 дітей загинуло та понад 947 отримали поранення різного ступеню тяжкості. Ці цифри не остаточні. 

Цитата

"Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", - йдеться в повідомленні у Telegram.

Деталі

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 449, Харківській - 275, Київській - 127, Херсонській - 94, Запорізькій - 89, Миколаївській - 85, Чернігівській - 68, Луганській - 66, Дніпропетровській - 66.

9 квітня ворог здійснив ракетний обстріл міста Запоріжжя. Одна ракета влучила у приватний житловий будинок, що призвело до його руйнування та загибелі 11- річної дівчинки.

8 квітня внаслідок обстрілу окупантами м. Торецьк Донецької області отримав поранення 15-річний хлопець.

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