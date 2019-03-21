За перевозку груза без документов водителю грозит 3 года за решеткой
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. В Черновицкой области работники полиции разоблачили мужчину, который перевозил песчано-гравийную смесь без разрешительных документов. Автомобиль с грузом изъято, водителю грозит 3 года за решеткой. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Управления полиции в Черновицкой области.
Согласно сообщению, в селе Стрелецкий Кут Кицманского района мобильная группа полиции обнаружила автомобиль "КАМАЗ", перевозивший 7 кубических метров гравийно-песчаной смеси. Грузовиком управлял 26-летний житель села Ревностное. Разрешительных документов на груз он не показал, поэтому для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Автомобиль с грузом изъяты, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.
За правонарушения мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
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