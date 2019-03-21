За перевозку груза без документов водителю грозит 3 года за решеткой

Согласно сообщению, в селе Стрелецкий Кут Кицманского района мобильная группа полиции обнаружила автомобиль "КАМАЗ", перевозивший 7 кубических метров гравийно-песчаной смеси. Грузовиком управлял 26-летний житель села Ревностное. Разрешительных документов на груз он не показал, поэтому для документирования правонарушения на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Автомобиль с грузом изъяты, решается вопрос о наложении ареста на транспортное средство.

За правонарушения мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что суд арестовал водителя "КамАЗа" за смертельное ДТП в Запорожской области.