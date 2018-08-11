Суд арештував водія "КамАЗу" за смертельну ДТП у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя обрав запобіжний захід водію "КамАЗу", підозрюваному у скоєнні смертельної дорожньо-транспортної пригоди у Запорізькій області, у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Про це повідомила УНН речниця ГУ НП у Запорізькій області Катерина Людвік.
"Суд обрав арешт (водію "КамАЗу" - ред.) на два місяці без можливості внесення застави", - сказала прес-секретар поліції Запорізької області.
Нагадаємо, 10 серпня 2018 року на трасі "Харків-Севастополь" у Запорізькій області сталося зіткнення вантажного автомобіля "КамАЗ" з мікроавтобусом. У результаті ДТП загинуло шестеро людей, серед яких п’ятеро дітей. Ще 12 осіб отримали травми.
Вчора ввечері правоохоронці затримали водія "КамАЗу". Згодом водію вантажівки оголосили про підозру.