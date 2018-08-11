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Суд арестовал водителя "КамАЗа" за смертельное ДТП в Запорожской области

Киев • УНН

 • 11660 просмотра

КИЕВ. 11 августа. УНН. Орджоникидзевский районный суд Запорожья избрал меру пресечения водителю "КамАЗа", подозреваемому в совершении смертельного ДТП в Запорожской области, в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. Об этом сообщила УНН пресс-секретарь ГУ НП в Запорожской области Екатерина Людвик.

Суд арестовал водителя "КамАЗа" за смертельное ДТП в Запорожской области

"Суд избрал арест (водителю "КамАЗа" - ред.) на два месяца без возможности внесения залога", - сказала пресс-секретарь полиции Запорожской области.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Впоследствии водителю грузовика объявили о подозрении.

Украинские Национальные Новости

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