Суд арестовал водителя "КамАЗа" за смертельное ДТП в Запорожской области

"Суд избрал арест (водителю "КамАЗа" - ред.) на два месяца без возможности внесения залога", - сказала пресс-секретарь полиции Запорожской области.

Напомним, 10 августа 2018 года на трассе "Харьков-Севастополь" в Запорожской области произошло столкновение грузового автомобиля "КамАЗ" с микроавтобусом. В результате ДТП погибли шесть человек, среди которых пятеро детей. Еще 12 человек получили травмы.

Вчера вечером правоохранители задержали водителя "КамАЗа". Впоследствии водителю грузовика объявили о подозрении.