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За перевезення вантажу без документів водію загрожує 3 роки за ґратами

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 березня. УНН. У Чернівецькій області працівники поліції викрили чоловіка, який перевозив піщано-гравійну суміш без дозвільних документів. Автомобіль із вантажем вилучено, водію загрожує 3 роки за ґратами. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Управління поліції у Чернівецькій області.

За перевезення вантажу без документів водію загрожує 3 роки за ґратами

Згідно із повідомленням, у селі Стрілецький Кут Кіцманського району мобільна група поліції виявила автомобіль “КаМАЗ”, що перевозив 7 кубічних метрів гравійно-піщаної суміші. Вантажівкою керував 26-річний житель села Ревне. Дозвільних документів на вантаж він не показав, тому для документування правопорушення на місце події прибула слідчо-оперативна група. Автомобіль із вантажем вилучено, вирішується питання про накладання арешту на транспортний засіб.

За правопорушення чоловіку загрожує до трьох років позбавлення волі.

Раніше УНН повідомляв, що суд арештував водія “КамАЗу” за смертельну ДТП у Запорізькій області.

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