За передачу боевикам данных о визите Президента в зону АТО осужден экс-беркутовец

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КИЕВ. 11 октября. УНН. Изюмский горрайонный суд Харьковской области приговорил к 9 годам лишения свободы бывшего бойца "Беркута", который, находясь в зоне АТО, передал боевикам информацию о запланированном на 1-3 июля 2014 года визит Президента Украины и министра внутренних дел в поселок Долгенькое Харьковской области. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

"Назначить ЛИЦО_2 наказание в виде 9 лет лишения свободы без конфискации имущества", - говорится в постановлении Изюмского суда.

Как отмечается в материалах дела, уроженца Киева, майора милиции, который служил в должности инспектор отделения документирования специального полка милиции ГУ УМВД Украины в Киеве, приказом МВД от 26 мая 2014-го был откомандирован в зону проведения антитеррористической операции.

Также в материалах указано, что во время выполнения своих непосредственных служебных обязанностей в зоне АТО, офицер осуществлял сбор и передачу активным участникам террористической организации "ДНР" информации о размещении блокпостов, вооружении, перемещении и расположении личного состава и военной техники подразделений АТО, чем способствовал деятельности указанной террористической организации.

В то же время, согласно ответу штаба Антитеррористического центра при СБУ Украины, как отмечается, в период с 1 по 3 июля 2014 года в зону проведения и в штаб АТО в поселке Долгенькое планировалось прибытие и были осуществлены визиты министра внутренних дел Украины и Президента Украины. Данные по ним составляют служебную информацию. В случае их утечки и при наличии у террористов соответствующих возможностей мог быть совершен террористический акт в отношении руководителя государства, чем нанесен ущерб интересам Украины.

"ЛИЦО_2, передал ЛИЦО_5 имеющуюся у него информацию о визите в период с 1 по 3 июля 2014 года в штаб АТО в поселке Долгенькое, Харьковской области, Президента Украины ЛИЦО_6, предыдущие планы по проведению военной операции по освобождению г. Славянска путем его окружения с двух сторон, а также данные о расположении штаба сил АТО в поселке Долгенькое, Харьковской области, и наличии военной техники на блокпосту, расположенном вблизи комбикормового завода в городе Славянск", - отмечается в материалах дела.

Как сообщал УНН, суд заочно приговорил к 11 годам лишения свободы мужчину за участие в деятельности "ЛНР" и убийство человека.

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