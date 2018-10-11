За передачу бойовикам даних про візит Президента в зону АТО засуджено екс-беркутівця

“Призначити ОСОБА_2 покарання у виді 9 років позбавлення волі без конфіскації майна”, — йдеться в ухвалі Ізюмського суду.

Як зазначається у матеріалах справи, уродженця Києва, майора міліції, який служив на посаді інспектора відділення документування спеціального полку міліції ГУ УМВС України у Києві, наказом МВС від 26 травня 2014 року було відкомандировано до зони проведення антитерористичної операції.

Також у матеріалах вказано, що під час виконання своїх безпосередніх службових обов’язків в зоні АТО, офіцер здійснював збір та передачу активним учасникам терористичної організації “ДНР” інформації щодо розміщення блокпостів, озброєння, переміщення і розташування особового складу та військової техніки підрозділів АТО, чим сприяв діяльності зазначеної терористичної організації.

Водночас, згідно з відповіддю штабу Антитерористичного центру при СБ України, як зазначається, у період з 1 по 3 липня 2014 року в зону проведення та до штабу АТО в селищі Довгеньке планувалось прибуття та були здійснені візити міністра внутрішніх справ України та Президента України. Дані щодо них становлять службову інформацію. У разі їх витоку та при наявності у терористів відповідних можливостей міг бути здійснений терористичний акт стосовно керівника держави, чим нанесено шкоду інтересам України.

“ОСОБА_2, передав ОСОБА_5 наявну у нього інформацію щодо візиту в період з 1 по 3 липня 2014 року до штабу АТО в селищі Довгеньке, Харківської області, Президента України ОСОБА_6, попередні плани щодо проведення військової операції по визволенню м. Слов’янська шляхом його оточення з двох сторін, а також дані щодо розташування штабу сил АТО в селищі Довгеньке, Харківської області, та наявності військової техніки на блокпосту, розташованому поблизу комбікормового заводу у місті Слов’янськ”, — зазначається у матеріалах справи.

Як повідомляв УНН, суд заочно засудив до 11 років позбавлення волі чоловіка за участь у діяльності “ЛНР” та вбивство людини.