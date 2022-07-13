До 2 тысяч долларов за фальшивую справку, чтобы не воевать: в Киеве разоблачили подпольную "типографию"
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июля. УНН. В Киеве Служба безопасности Украины ликвидировала преступную группу, которая подделывала справки о непригодности к военной службе и занималась незаконной переправкой за границу украинцев призывного возраста, передает УНН.
Цитата
"Злоумышленники предлагали своим клиентам поддельные удостоверения военнообязанных и справки о непригодности к военной службе. Для серийного производства подделок участники схемы употребляли типографский цех аффилированной коммерческой структуры. Пакет фальшивых документов они оценивали в размере от 800 до 2 тыс. долларов, в зависимости от сроков их оформления", - говорится в сообщении.
Детали
Установлено, что противоправную деятельность организовали два жителя столицы. Для поиска клиентов они создали специализированную интернет-платформу, где предлагали свои "услуги". Расчет за них получали на собственные банковские карты, а подделки отправляли "заказчикам" через сервисы почтовой связи.
Обоим организаторам схемы сообщено о подозрении.
Дополнение
Государственная пограничная служба не ведет статистику о количестве мужчин, пытающихся пересечь границу на выезд из Украины. Однако ежедневно работники ГПСУ задерживают более 100 человек, которые пытаются уехать во время военного положения и подпадают под ограничения.