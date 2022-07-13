До 2 тисяч доларів за фальшиву довідку, щоб не воювати: у Києві викрили підпільну "типографію"

Цитата

"Зловмисники пропонували своїм клієнтам підроблені посвідчення військовозобов’язаних та довідки про непридатність до військової служби. Для серійного виготовлення підробок учасники схеми використовували типографський цех афілійованої комерційної структури. Пакет фальшивих документів вони оцінювали у розмірі від 800 до 2 тис. доларів, в залежності від термінів їх оформлення", - ідеться в повідомленні.

Деталі

Встановлено, що протиправну діяльність організувало двоє жителів столиці. Для пошуку клієнтів вони створили спеціалізовану інтернет-платформу, де пропонували свої "послуги". Розрахунок за них отримували на власні банківські картки, а підробки відправляли "замовникам" через сервіси поштового зв’язку.

Обом організаторам схеми повідомлено про підозру.

Доповнення

Державна прикордонна служба не веде статистику щодо кількості чоловіків, які намагаються перетнути кордон на виїзд з України. Однак щоденно працівники ДПСУ затримують понад 100 осіб, які намагаються виїхати під час воєнного стану та підпадають під обмеження.