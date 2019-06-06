При Павелко стало лучше, уровень судейства улучшился - Палкин
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июня. УНН. С приходом Андрея Павелка на должность президента Украинской ассоциации футбола (ранее - ФФУ - ред.) уровень судейства в отечественном футболе улучшился. Об этом заявил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин, передает УНН со ссылкой на tribuna.ua.
"Однозначно стало лучше, чем было до него (до Павелка - ред.). Уровень судейства однозначно улучшился.
Время от времени возникают вопросы, но это не то, что было раньше. Тем более, сейчас хотят внедрить VAR. И это тоже большой плюс", - отметил Палкин.
Гендиректор "Шахтера" напомнил, что на днях Павелко был избран главой комитета УЕФА по статусу игроков, трансферам, агентам и матч-агентам.
"А это - один из самых важных комитетов УЕФА. И это, я считаю, очень большое достижение, что его доверили возглавить представителю Украины", - прокомментировал Палкин.
Как сообщал УНН, по мнению Палкина, времена, когда Суркис влиял на украинский футбол, давно закончилось.