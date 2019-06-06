За Павелка стало краще, рівень суддівства покращився - Палкін
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. З приходом Андрія Павелка на посаду президента Української асоціації футболу (раніше - ФФУ - ред.) рівень суддівства у вітчизняному футболі покращився. Про це заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, передає УНН з посиланням на tribuna.ua.
"Однозначно стало краще, ніж було до нього (до Павелка - ред.). Рівень суддівства однозначно покращився.
Час від часу виникають питання, але це не те, що було раніше. Тим більше, зараз хочуть впровадити VAR. І це теж великий плюс", - зазначив Палкін.
Гендиректор "Шахтаря" нагадав, що днями Павелко був обраний головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів і матч-агентів.
"А це - один з найважливіших комітетів УЄФА. І це, я вважаю, дуже велике досягнення, що його довірили очолити представнику України", - прокоментував Палкін.
Як повідомляв УНН, на думку Палкіна, часи, коли Суркіс впливав на український футбол, давно закінчилося.