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За Павелка стало краще, рівень суддівства покращився - Палкін

За Павелка стало краще, рівень суддівства покращився - Палкін

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 червня. УНН. З приходом Андрія Павелка на посаду президента Української асоціації футболу (раніше - ФФУ - ред.) рівень суддівства у вітчизняному футболі покращився. Про це заявив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін, передає УНН з посиланням на tribuna.ua.

"Однозначно стало краще, ніж було до нього (до Павелка - ред.). Рівень суддівства однозначно покращився.

Час від часу виникають питання, але це не те, що було раніше. Тим більше, зараз хочуть впровадити VAR. І це теж великий плюс", - зазначив Палкін.

Гендиректор "Шахтаря" нагадав, що днями Павелко був обраний головою комітету УЄФА зі статусу гравців, трансферів, агентів і матч-агентів.

"А це - один з найважливіших комітетів УЄФА. І це, я вважаю, дуже велике досягнення, що його довірили очолити представнику України", - прокоментував Палкін.

Як повідомляв УНН, на думку Палкіна, часи, коли Суркіс впливав на український футбол, давно закінчилося.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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