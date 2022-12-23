По оценкам Китая, всплеск Covid ежедневно заражает 37 миллионов человек

КИЕВ. 23 декабря. УНН. По оценкам высшего государственного органа здравоохранения, почти 37 миллионов человек в Китае могли быть заражены Covid-19 за один день на этой неделе, что делает вспышку в стране самой большой в мире. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН.