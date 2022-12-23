За оцінками Китаю, сплеск Covid щодня заражає 37 мільйонів людей
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. За оцінками вищого державного органу охорони здоров'я, майже 37 мільйонів людей у Китаї могли бути заражені Covid-19 за один день на цьому тижні, що робить спалах у країні найбільшим у світі. Про це пише Bloomberg, передає УНН.
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Згідно з протоколом внутрішнього засідання Національної комісії охорони здоров'я Китаю, що відбувся в середу, 248 мільйонів осіб, або майже 18% населення, ймовірно, заразилися вірусом у перші 20 днів грудня. Рівень зараження перевершить попередній щоденний рекорд близько 4 мільйонів, встановлений у січні 2022 року.
37 мільйонів щоденних випадків захворювання, за оцінками, на 20 грудня – це різке відхилення від офіційного підрахунку лише 3049 випадків зараження, зареєстрованих у Китаї на цей день.
Як китайський регулятор охорони здоров'я дійшов своєї оцінки, неясно, оскільки на початку цього місяця країна закрила свою колись повсюдну мережу кабін для тестування ПЛР.
Швидке зняття Пекіном обмежень призвело до безперешкодного поширення висококонтагіозних варіантів коронавірусу серед населення з низьким рівнем природного імунітету. За оцінками агентства, понад половина жителів провінції Сичуань на південному заході Китаю та столиці Пекіна інфіковані.
В даний час люди в Китаї використовують експрес-тести на антигени для виявлення інфекцій і вони не зобов'язані повідомляти про позитивні результати. Тим часом, уряд припинив публікацію щоденної кількості безсимптомних випадків.
Офіційні особи заявили, що в Пекіні, який постраждав першим, починають спостерігатися піки тяжких та критичних випадків захворювання на Covid, хоча загальний рівень зараження знижується. Тим часом спалах поширюється із міських центрів у сільські райони Китаю, де часто не вистачає медичних ресурсів.
Чен Цінь, головний економіст консалтингової компанії MetroDataTech, прогнозує, що поточна хвиля в Китаї досягне піку в період із середини грудня до кінця січня в більшості міст, ґрунтуючись на аналізі пошукових запитів за ключовими словами в Інтернеті. Його модель передбачає, що сплеск повторного відкриття вже є причиною десятків мільйонів випадків зараження щодня, причому найбільше випадків захворювання спостерігається в містах Шеньчжень, Шанхай і Чунцін.