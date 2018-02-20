За получение взятки взят под стражу помощник судьи на Буковине
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. За получение взятки взят под стражу помощник судьи Хозяйственного суда Черновицкой области. Об этом сообщает пресс-служба Военного суда Западного региона, передает УНН.
"18 февраля 2018 Шевченковский районный суд Львова удовлетворил ходатайство военной прокуратуры Западного региона Украины и избрал помощнику судьи Хозяйственного суда Черновицкой области меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток. В качестве альтернативы, суд определил ему более 70 тыс. грн залога", - говорится в сообщении.
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Напомним, 16 февраля текущего года военная прокуратура Западного региона Украины совместно со следователями Шевченковского отдела полиции Главного управления Нацполиции Украины во Львовской области и оперативными сотрудниками Управления Службы безопасности Украины в Черновицкой области, задокументирован факт вымогательства и получения неправомерной выгоды указанным лицом.
Взятка в сумме 1,2 тыс. долл. предназначалася за влияние на принятие решения судьей районного суда г.Черновцы по закрытию административного производства по ст. 130 КУоАП.
Кроме того, задержанному правонарушителю сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 369-2 УК Украины.