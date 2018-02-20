За отримання хабара взято під варту помічника судді на Буковині
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. За отримання хабара взято під варту помічника судді Господарського суду Чернівецької області. Про це повідомляє прес-служба Військового суду Західного регіону, передає УНН.
“18 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Львова задовольнив клопотання військової прокуратури Західного регіону України та обрав помічнику судді Господарського суду Чернівецької області міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Як альтернативу, суд визначив йому понад 70 тис. грн застави”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Одещині голову сільради спіймали на хабарі у 20 тис. доларів
Нагадаємо, 16 лютого поточного року військова прокуратура Західного регіону України спільно із слідчими Шевченківського відділу поліції Головного управління Нацполіції України в Львівській області та оперативними співробітниками Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області, задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди вказаною особою.
Хабар у сумі 1,2 тис. дол. призначався за вплив на прийняття рішення суддею районного суду м. Чернівці щодо закриття адміністративного провадження за ст. 130 КУпАП.
Окрім того, затриманому правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.