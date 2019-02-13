За последние сутки в Киеве из-за гололеда травмировались 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. За последние сутки, 12 февраля, в Киеве из-за гололеда травмировались 13 человек, из них 2 ребенка. Об этом в комментарии журналисту УНН сообщила руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская.
"За 12 февраля травмы (от гололеда - ред.) 13 человек, из них 2 детей", - сообщила Вишневская.
С начала ухудшения погодных условий, 14 ноября, всего от гололеда травмировались 6600 киевлян, из них 550 ребенка.
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Ранее УНН сообщал, Украину накрыл циклон, на ряде дорог затруднено движение.