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За останню добу у Києві через ожеледицю травмувалися 13 людей

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. За останню добу, 12 лютого, у Києві через ожеледицю травмувалися 13 людей, з них 2 дитини. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.

"За 12 лютого травмувалися (від ожеледиці - ред.) 13 осіб, з них 2 дітей", - повідомила Вишневська.

З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 6600 киян, з них 550 дитини.

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Раніше УНН повідомляв, Україну накрив активний циклон, на низці доріг ускладнено рух.

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