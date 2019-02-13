За останню добу у Києві через ожеледицю травмувалися 13 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За останню добу, 12 лютого, у Києві через ожеледицю травмувалися 13 людей, з них 2 дитини. Про це в коментарі журналісту УНН повідомила керівник прес-служби Департаменту охорони здоров'я КМДА Наталя Вишневська.
"За 12 лютого травмувалися (від ожеледиці - ред.) 13 осіб, з них 2 дітей", - повідомила Вишневська.
З початку погіршення погодних умов, 14 листопада, всього від ожеледиці травмувалися 6600 киян, з них 550 дитини.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українців попередили про погіршення погоди
Раніше УНН повідомляв, Україну накрив активний циклон, на низці доріг ускладнено рух.