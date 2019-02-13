Україну накрив активний циклон, на низці доріг ускладнено рух

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Активний циклон, що зайшов в Україну, спричинив складні погодні умови. На ранок середи обмежень на проїзд всіма дорогами державного значення немає, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів на низці доріг у Київський, Вінницький та Черкаський областях, а також на виїзді з Чернівців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".