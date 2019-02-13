Україну накрив активний циклон, на низці доріг ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Активний циклон, що зайшов в Україну, спричинив складні погодні умови. На ранок середи обмежень на проїзд всіма дорогами державного значення немає, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів на низці доріг у Київський, Вінницький та Черкаський областях, а також на виїзді з Чернівців. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укравтодору".
"Станом на 8:00 13 лютого 2019 року активний циклон, що зайшов на територію країни, спричинив складні погодні умови, які супроводжувались мокрим снігом з дощем... Проїзд всіма ділянками доріг державного значення виконується без обмежень, заторів не зафіксовано, за винятком тимчасових ускладнень руху великовагових автомобілів в Київський а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Вінницький а/д М-21 та Черкаський областях а/д Н-01, а також на виїзді з міста Чернівців а/д М-19, де внаслідок різкого пониження температури повітря під час дощу виникла ожеледиця", - вказали дорожники.
Вжитими оперативними заходами, як зазначається, "рух на всіх ділянках доріг державного значення забезпечено".
Вранці у середу помірний сніг спостерігається у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях, приріст снігового покрову від 6 до 12 см. Місцями невеликий сніг з дощем Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Закарпатській та Чернівецькій областях, дощ в Харківській і Дніпропетровській області.
"Стан покриття на а/д державного значення: в Івано-Франківській, Київській, Черкаській та Закарпатській областях засніжений, місцями ожеледиця в Рівненській, Одеській, Чернівецькій областях, на решті території областей місцями мокре", - зазначили в "Укравтодорі".
Сніг на перевальних ділянках доріг - у Львівській та Івано-Франківській областях. Автодорожне покриття тут мокре та місцями засніжене.
Нагадаємо, в Україні сьогодні переважно без опадів.