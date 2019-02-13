Украину накрыл активный циклон, на ряде дорог затруднено движение

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Активный циклон, зашедший в Украину, вызвал сложные погодные условия. На утро среды ограничений на проезд по всем дорогам государственного значения нет, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей на ряде дорог в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а также на выезде из Черновцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".