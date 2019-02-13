Украину накрыл активный циклон, на ряде дорог затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Активный циклон, зашедший в Украину, вызвал сложные погодные условия. На утро среды ограничений на проезд по всем дорогам государственного значения нет, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей на ряде дорог в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а также на выезде из Черновцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".
"По состоянию на 8:00 13 февраля 2019 года активный циклон, зашедший на территорию страны, вызвал сложные погодные условия, которые сопровождались мокрым снегом с дождем... Проезд всеми участками дорог государственного значения выполняется без ограничений, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей в Киевский а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Винницкий а/д М-21 и Черкасский областях а/д Н-01, а также на выезде из города Черновцы а/д М-19, где в результате резкого понижения температуры воздуха во время дождя возникла гололедица", - указали дорожники.
Принятыми оперативными мерами, как отмечается, "движение на всех участках дорог государственного значения обеспечен".
Утром в среду умеренный снег наблюдается в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, прирост снежного покрова от 6 до 12 см. Местами небольшой снег с дождем Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях, дождь в Харьковской и Днепропетровской области.
"Состояние покрытия на а/д государственного значения: в Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Закарпатской областях заснеженное, местами гололедица в Ровенской, Одесской, Черновицкой областях, на остальной территории областей местами мокрое", - отметили в "Укравтодоре".
Снег на перевальных участках дорог - во Львовской и Ивано-Франковской областях. Автодорожное покрытие здесь мокрое и местами заснеженное.
Напомним, в Украине сегодня преимущественно без осадков.