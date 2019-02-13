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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 72170 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 98113 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 134137 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132938 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131082 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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7 марта, 13:58 • 125694 просмотра

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7 марта, 08:52 • 162781 просмотра

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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145312 просмотра

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Украину накрыл активный циклон, на ряде дорог затруднено движение

Украину накрыл активный циклон, на ряде дорог затруднено движение

Киев  •  УНН

 • 16620 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Активный циклон, зашедший в Украину, вызвал сложные погодные условия. На утро среды ограничений на проезд по всем дорогам государственного значения нет, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей на ряде дорог в Киевской, Винницкой и Черкасской областях, а также на выезде из Черновцов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Укравтодора".

"По состоянию на 8:00 13 февраля 2019 года активный циклон, зашедший на территорию страны, вызвал сложные погодные условия, которые сопровождались мокрым снегом с дождем... Проезд всеми участками дорог государственного значения выполняется без ограничений, пробок не зафиксировано, за исключением временных осложнений движения грузовых автомобилей в Киевский а/д Н-01, Р-18, Т-10-22, Винницкий а/д М-21 и Черкасский областях а/д Н-01, а также на выезде из города Черновцы а/д М-19, где в результате резкого понижения температуры воздуха во время дождя возникла гололедица", - указали дорожники.

Принятыми оперативными мерами, как отмечается, "движение на всех участках дорог государственного значения обеспечен".

Утром в среду умеренный снег наблюдается в Полтавской, Черниговской и Сумской областях, прирост снежного покрова от 6 до 12 см. Местами небольшой снег с дождем Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской и Черновицкой областях, дождь в Харьковской и Днепропетровской области.

"Состояние покрытия на а/д государственного значения: в Ивано-Франковской, Киевской, Черкасской и Закарпатской областях заснеженное, местами гололедица в Ровенской, Одесской, Черновицкой областях, на остальной территории областей местами мокрое", - отметили в "Укравтодоре".

Снег на перевальных участках дорог - во Львовской и Ивано-Франковской областях. Автодорожное покрытие здесь мокрое и местами заснеженное.

Напомним, в Украине сегодня преимущественно без осадков.

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