В Україні сьогодні переважно без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні у середу, 13 лютого, очікується погода переважно без опадів, невеликий сніг можливий на півночі Лівобережжя та крайньому заході. Температура повітря вдень сягне 4 градусів тепла на більшості території країни, 6 градусів вище нуля - на півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"Сьогодні вдень в Україні переважно без опадів, лише на півночі Лівобережжя та на крайньому заході країни місцями невеликий сніг та мокрий сніг. На дорогах західних, центральних та північних областей подекуди ожеледиця", - зазначили синоптики.
Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура від 1° морозу до 4° тепла; у південній частині 2-6° тепла.
У Києві на 7:50 2° морозу, протягом дня температура буде близько 0°. Атмосферний тиск 749 мм рт.ст. Відносна вологість повітря 79%.
Нагадаємо, Україну очікує похолодання.