В Україні сьогодні переважно без опадів

КИЇВ. 13 лютого. УНН. В Україні у середу, 13 лютого, очікується погода переважно без опадів, невеликий сніг можливий на півночі Лівобережжя та крайньому заході. Температура повітря вдень сягне 4 градусів тепла на більшості території країни, 6 градусів вище нуля - на півдні. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.