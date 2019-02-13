В Украине сегодня преимущественно без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Украине в среду, 13 февраля, ожидается погода преимущественно без осадков, небольшой снег возможен на севере Левобережья и крайнем западе. Температура воздуха днем достигнет 4 градусов тепла на большинстве территории страны, 6 градусов выше нуля - на юге. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
"Сегодня днем в Украине преимущественно без осадков, лишь на севере Левобережья и на крайнем западе страны местами небольшой снег и мокрый снег. На дорогах западных, центральных и северных областей местами гололедица", - отметили синоптики.
Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура от 1° мороза до 4° тепла; в южной части 2-6° тепла.
В Киеве на 7:50 2° мороза, в течение дня температура будет около 0°. Атмосферное давление 749 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха 79%.
Напомним, Украину ожидает похолодание.