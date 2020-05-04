За последние сутки на Буковине в инфекционных отделениях умерли пять человек

“За последние сутки в Черновицкой области умерло 5 человек, которые лечились в инфекционных отделениях: женщина, 65 лет из Черновцов с подтвержденным COVID-19, у которой была сопутствующая сердечная патология, 50-летняя женщина из Новоселицкого района. Первые отобранные образцы на коронавирус дали отрицательный результат. У женщины также были сахарный диабет, сердечная патология и ожирение”, — говорится в сообщении.

Также умер 49-летний мужчина из Черновцов. У него была двусторонняя пневмония и подозрение на коронавирус.

“44-летний мужчина с Кицманского района с подозрением на COVID-19 и хронической почечной недостаточностью на гемодиализе, 80-летний мужчина из Кицманского района, с тяжелой сердечной патологией и подозрением на коронавирус”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что всего в Черновицкой области зафиксировано 53 летальных случая от коронавируса.

Напомним, министерство здравоохранения подтвердило, что на 9:00 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 — за прошедшие сутки.