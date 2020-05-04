За останню добу на Буковині в інфекційних відділеннях померли п’ятеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За останню добу на Буковині померли п’ятеро осіб, які лікувались в інфекційних відділеннях. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Чернівецької ОДА.
“За останню добу у Чернівецькій області померло 5 людей, які лікувались в інфекційних відділеннях: жінка, 65 років з Чернівців з підтвердженим COVID-19, у якої була супутня серцева патологія, 50-річна жінка з Новоселицького району. Перші відібрані зразки на коронавірус дали негативний результат. У жінки також були цукровий діабет, серцева патологія та ожиріння”, — йдеться в повідомленні.
Також помер 49-річний чоловік з Чернівців. У нього була двобічна пневмонія та підозра на коронавірус.
“44-річний чоловік з Кіцманського району з підозрою на COVID-19, та хронічною нирковою недостатністю на гемодіалізі, 80-річний чоловік з Кіцманського району, з важкою серцевою патологією та підозрою на коронавірус”, — зазначається в повідомленні.
Повідомляється, що загалом в Чернівецькій області зафіксовано 53 летальних випадки від коронавірусу.
Нагадаємо, міністерство охорони здоров’я підтвердило, що на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 — за минулу добу.