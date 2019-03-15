За последние пять лет в Украине возросло количество полков и бригад - ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. С 2014 по 2019 годы в украинских Сухопутных войсках дополнительно сформировали четыре мотопехотные бригады, две механизированные, одну гирно-штурмовую, две артиллерийские бригады и ряд полков. Об этом заявил командующий Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины генерал-полковника Сергей Попко в эфире Армия FM, передает УНН.
"С 2014 года по (2019 - ред.) сформировали дополнительно четыре мотопехотные бригады, две механизированные, одну грно-штурмовую, две артиллерийские бригады и ряд полков, которые сейчас сформированы и укомплектованы личным составом, обеспечениы военной техникой и выполняют задачи", - сказал он.
По его словам, что касается боевых возможностей частей сухопутных войск, то их уровень, благодаря тому, что на их вооружение поступила новая, модернизированная и отремонтированная техника - вырос.
"Если бы мы имели такой боевой потенциал в 2014 году, то, пожалуй, слово "агрессия" вообще не звучало", - отметил Попко.
Напомним, при условии выполнения Государственного оборонного заказа 2019 года Вооруженные силы Украины вдвое увеличат количественный состав новой техники по сравнению с предыдущими годами.