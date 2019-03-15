За останні п’ять років в України зросла кількість полків і бригад — ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. З 2014 по 2019 роки в українських Сухопутних військах додатково сформували чотири мотопіхотні бригади, дві механізовані, одну гірсько-штурмову, дві артилерійські бригади і ряд полків. Про це заявив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України генерала-полковника Сергій Попко в ефірі Армія FM, передає УНН.
"З 2014 року по (2019 рік — ред.) сформували додатково чотири мотопіхотні бригади, дві механізовані, одну гірсько-штурмову, дві артилерійські бригади і ряд полків, які зараз сформовані і укомплектовані особовим складом, забезпеченні військовою технікою і виконують завдання", - сказав він.
За його словами, що стосується бойових можливостей частин сухопутних військ, то їх рівень, завдяки тому, що на їх озброєння поступила новітня, модернізована та відремонтована техніка - зріс.
“Якби ми мали такий бойовий потенціал у 2014 році, то, мабуть, слово „агресія“ взагалі не звучало б”, — зазначив Попко.
Нагадаємо, за умови виконання Державного оборонного замовлення 2019 року Збройні сили України вдвічі збільшать кількісний склад нової техніки у порівнянні з попередніми роками.