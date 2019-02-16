За последние два года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия - Маркарова
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. Министр финансов Украины Оксана Маркарова в интервью для издания Радио Свобода рассказала, что за последние два года ряд иностранных компаний открыли в Украине свои предприятия, передает УНН.
Больше всего - на западной Украине, в частности, во Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областях, подчеркнула она.
"Два года назад мы активно пытались привлечь инвестиции, и нам удалось в том же западном регионе (образовать - ред.) Целые конгломераты, скажем, цепочки добавленной стоимости немецкой автомобильной промышленности, японская Fujikura, очень много более мелких немецких компаний, которые открыли свои предприятия. И у них сейчас проблема - они ищут рабочую силу. Это новые рабочие места", - отметила Маркарова.
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Ссылаясь на данные офиса UkraineInvest, министр финансов подчеркнула, что ведущие немецкие автомобили - Volkswagen и BMW - содержат украинские запчасти.
"Сейчас практически нет руля немецких автомобилей, в таких авто как Volkswagen или BMW, без запчастей, которые сделаны в Украине. Поэтому это очень ... Фактически эти предприятия на западной Украине уже встраиваются в европейские цепочки промышленности", - рассказала Маркарова.
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Как сообщал УНН, в 2018 году было проверено 69 тыс. объектов высокой степени риска, находились под наблюдением. Из указанного количества на 26,529 тыс. объектов выявлены нарушения требований санитарного законодательства, что составило 38,4%.